MLB公式サイトのホワイトソックス番スコット・マーキン氏が投稿したホワイトソックス番記者が日本のお菓子を手にして歓喜の声を上げている。MLB公式サイトで同球団の番記者を務めるスコット・マーキン氏が自身のX（旧ツイッター）を更新し、日本のお菓子の写真を投稿。かつては懐疑的だったものが、今では完全に真逆の感想になったようだ。マーキン記者は「私は日本のキットカットを持っていることを、今は誇りに思います！」