山形県内企業の2025年度の設備投資は減少する一方、2026年度は製造業を中心に持ち直す見通しであることが分かりました。やまぎん情報開発研究所が、県内に本社または事業所を置く600社の企業を対象に実施した「2026年設備投資動向調査」で、494社から回答がありました。それによりますと、県内企業の2025年度の設備投資見込額は337億3300万円となり、前年度に比べて20.3％減少しました。業種別では、製造業が187億9700万円で14.2％