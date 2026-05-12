Image:Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2026年5月12日は、最大7年の長寿バッテリーで、遊び心のあるサッカーボール型のデザインが特長的なUGREEN（ユーグリーン）の紛失防止タグ「FineTrack 2 Smart Finder（iOS専用）」が、お得に登場しています。■この記事で紹介し