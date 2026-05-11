松屋フーズ（東京都武蔵野市）のとんかつ専門店「松のや」が、新商品「国産雪国育ちうまトマロースかつ」を5月13日午後3時に販売開始します。【写真】チーズたっぷり！「国産雪国育ちチーズうまトマロースかつ定食」もおいしそう！新商品は、人気メニュー「うまトマハンバーグ」で使用しているニンニクがガツンと効いた特製“うまトマソース”と、「国産雪国育ちロースかつ」を合体させたメニュー。価格は1090円（以下、税込