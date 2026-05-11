洋菓子ブランド「ヨックモック」が、人気商品「シガール」を模したブランケット「くるくるシガールブランケット」の予約受付を5月11日午前10時から開始します。【画像】かわいすぎる！コチラがでっかい「シガール」のブランケットです！欲しい…！！（5枚）SNSで話題の「くるくるシガールブランケット」「くるくるシガールブランケット」は、クッキー生地風の、ふわふわとした質感のブランケットで、巻くと「シガール」そっ