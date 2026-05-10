家の中にありがちな、手放しやすいアイテムをキッチン・寝室・リビングなどエリア別に紹介します。教えてくれるのは、400軒以上の片付けをサポートし、片付けについての著書もある整理収納アドバイザー・Fujinaoさん。「捨てる練習にもぴったりです」とFujinaoさんもおすすめする、悩まずできる片付けをぜひ参考に。1：キッチンコンビニでもらったスプーンや箸、ノベルティのお皿やカップ、保冷剤などはついたまりがちで、かつ手放