17日に東京競馬場で第21回（GI、芝1600m）が開催。昨年の牝馬2冠馬で前哨戦の阪神牝馬Sを制したエンブロイダリー、昨年のオークス馬カムニャック、昨年の2着馬クイーンズウォークなどが出走予定。ここでは過去10年のデータから予想のヒントになる「前走ローテ」を分析していく。 ■前走牡馬混合組は特に注目 ローテ別で最多の4勝をマークするのは阪神牝馬S組。とはいえ母数が