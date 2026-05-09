日本代表DF伊藤洋輝は、今夏の移籍市場でバイエルンを退団する可能性があるようだ。8日、ミュンヘンの地元紙『Tz』が報じた。現在26歳の伊藤は、ジュビロ磐田や名古屋グランパス、シュトゥットガルトを経て、2024年夏に世界屈指の名門バイエルンに完全移籍。しかし、加入後は二度の中足骨骨折で長期離脱を強いられ、ここまでの公式戦出場は29試合にとどまっている。バイエルンと伊藤の契約は2028年夏まで残っているが、バイ