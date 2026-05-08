今永昇太が7日のレッズ戦で6回1失点で4勝目【MLB】カブス 8ー3 レッズ（日本時間8日・シカゴ）カブスの今永昇太投手は7日（日本時間8日）、本拠地でのレッズ戦に先発登板し、6回6安打1失点、毎回の10奪三振の好投で今季4勝目を挙げた。この日の登板中、マウンド上での左腕の豊かな表情に米国の識者らが注目。「マジで最高」と大きな話題を呼んでいる。紹介されたのは、カブスが8-1とリードして迎えた6回無死一塁の場面だ。レッ