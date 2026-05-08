井口資仁氏は小学6年時に「保谷リトル」に入団日米で活躍したプロとしての“原点”でもあった。NPB、MLBで通算2254安打を誇る井口資仁氏がFull-Countのインタビューに応じ、自身のリトルリーグ時代を回顧した。「プロ野球選手になりたいという目標を抱えている中で、やっぱり早く硬式球に慣れたいっていうのが一番でした。5、6年の頃からリトルリーグで早くやりたいなという思いはありましたし、硬式でやっている子どもたちのレ