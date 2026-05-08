ハンズは、ハンズ渋谷店 B1Aフロア『HANDS マンホールベース 渋谷』にて、2026年4月29日（水・祝）よりノベルティキャンペーンを実施中だ。期間は5月10日（日）まで。さらに、4月29日（水・祝）と5月6日（水・振休）の2日間には、マンホールカードの生みの親である山田秀人氏のサイン会も実施された。■ノベルティキャンペーン1会計につき税込2,000円以上のマンホール関連商品を購入すると、ワールドマンホールコレクションカード