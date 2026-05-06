きょう午前、鮭川村の山林で心肺停止の状態で発見された鮭川村の８４歳の女性は、発見された際に救急隊によって死亡していると判断されていたことがわかりました。 【画像】捜索の様子 発見当時女性は衣服を身につけていて、クマなどの野生動物による外傷はなかったということです。 死亡と判断されたのは、鮭川村曲川の無職・新田昭子さん（８４）です。新田さんはおととい午後３時半ごろ、笹竹を採るために１人で山に入り、遭