結婚相談所「Presia」（広島市中区）が、「マッチングアプリをやめた理由」に関する調査を実施し、「卒業組」と「消耗組」の二極化になっていたという結果を公表しました。【本音ずらり】あなたも共感しちゃう課金疲れ、地味にダメージ…「マッチングアプリをやめた」200人の“リアル”な理由調査は、今年4月に、マッチングアプリの利用経験がある20〜50代の男性68人と女性132人の計200人にインターネットで行われました。