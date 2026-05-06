5回まで中日打線を0封…すでに今季3完封■中日 ー 阪神（6日・バンテリンドーム）投打でファンを沸かせている。阪神・高橋遥人投手が6日、バンテリンドームの中日戦に先発登板。5回まで無失点に抑えた。さらに6回は先頭打者として、高橋宏斗投手から技ありの左前打。「高橋遥人が1番いい打撃してる」「天才ですか」と、野手ばりのヒットに衝撃が広がった。高橋は今季開幕から4先発して3完封、試合前の時点で防御率0.27と衝撃の