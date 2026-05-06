5回まで中日打線を0封…すでに今季3完封

■中日 ー 阪神（6日・バンテリンドーム）

投打でファンを沸かせている。阪神・高橋遥人投手が6日、バンテリンドームの中日戦に先発登板。5回まで無失点に抑えた。さらに6回は先頭打者として、高橋宏斗投手から技ありの左前打。「高橋遥人が1番いい打撃してる」「天才ですか」と、野手ばりのヒットに衝撃が広がった。

高橋は今季開幕から4先発して3完封、試合前の時点で防御率0.27と衝撃のピッチングを披露している。この日は4月12日に9回10奪三振無失点に抑えた中日相手に、またもゼロを並べた。5回まで無失点に抑え、高橋宏とのハイレベルな投手戦が展開された。

均衡を破ったのは、自らのバットからだった。6回先頭で打席に入ると、カウント1-1から153キロの直球を左前に弾き返した。場内もどよめき。そして直後に高寺望夢内野手が先制の2ランを放ち、悠々と生還した。

もはや当たり前になった高橋の快投だが、中日エースを相手に見せた非凡なバッティングに衝撃が広がった。「高橋遥人、野球がうますぎる」「バッティングうま笑」「毎試合打撃の巧さを見せつけてくる」「二刀流まで発動」「主砲高橋遥人」「センスしかない」と喝采が送られている。

高橋は試合前の時点で今季10打数2安打の打率.200をマーク。この日は第1打席で凡退するも、第2打席のヒットで打率.250とした。（Full-Count編集部）