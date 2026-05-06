6回から代打で登場…2打数1安打【MLB】エンゼルス 4ー3 Wソックス（日本時間6日・アナハイム）ホワイトソックス・村上宗隆内野手が5日（日本時間6日）、敵地で行われたエンゼルス戦に代打で途中出場。左前安打を放つなど2打数1安打だった。2試合連発の15号とはならなかったが、地元放送局が思わず大興奮する場面があった。村上はこの日、4月7日（同8日）以来のスタメン外となった。指揮官は先のパドレスとのカードで休養日を設