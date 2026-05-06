植物由来成分と科学を融合し、ホリスティックな美を提案するアヴェダより、世代を超えて愛されるムーミンとのコラボレーションによる限定コレクションが、2026年5月6日（水）より数量限定で発売される。＞＞＞ムーミン×アヴェダの限定アイテムをチェック！（写真13点）「人と地球を大切にする」というアヴェダの使命と、自然や多様性を尊重し他者を思いやるムーミンの世界観が響き合い、今回の特別なコラボレーションが実現。アヴ