「彼としてはそこまで感覚としては良くなかったと思う」【MLB】アストロズ 2ー1 ドジャース（日本時間6日・ヒューストン）ドジャースの大谷翔平投手は5日（日本時間6日）、敵地アストロズ戦に先発し、7回4安打2失点の好投も打線の援護がなく今季2敗目（2勝）を喫した。今季3度目の投手専念での出場で防御率はメジャートップの0.97。試合後、デーブ・ロバーツ監督は「いい投球だった」と絶賛した。ロバーツ監督は大谷について「