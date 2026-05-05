リクスタ（千葉県市川市）のアプリ・ウェブサイト「無料 赤ちゃん名づけ」が、「2025〜2026年男の子の名前ランキングベスト30」を発表しました。【えっ？】意外！「翔平」はトップ10にいない？人気の「陽翔」は何位だ！トップ30公開！ランキングは、2025年4月1日〜2026年3月31日の期間、月間400万アクセスのアプリ「無料 赤ちゃん名づけ」とウェブサイト「無料 赤ちゃん名づけ」において、過去1年間のアクセス数の多かっ