アストロズとのカードがスタート【MLB】アストロズ ー ドジャース（日本時間5日・ヒューストン）ドジャースの大谷翔平投手は4日（日本時間5日）、敵地アストロズ戦前にグラウンドでフリー打撃を行った。4試合、19打席連続で安打が生まれておらず、打席に立って感覚を確認したとみられる。デーブ・ロバーツ監督は「いい意味で驚きだった。昨日、彼はアーロン（ベイツ打撃コーチ）と話して、フィールドに出たいと言ったそうだ。こ