米記者が誇張して伝えたハプニングが思わぬ展開に【MLB】ドジャース 4ー1 カージナルス（日本時間4日・セントルイス）大谷翔平投手が受けた死球を巡り、球場外で予期せぬハプニングが起こっていたようだ。3日（日本時間4日）、敵地でのカージナルス戦に「1番・指名打者」で出場した大谷は、第4打席で腰付近に死球を受け絶叫。米識者は「閲覧注意」として衝撃シーンを伝えたが……まさかの結末が待っていた。敵地にドジャースフ