中日などで活躍の中尾孝義氏、「キャッチングがどうでもいいと思われる」メジャーリーグは今季から、自動ボール・ストライク判定（ABS）チャレンジ制度を導入した。開幕から1か月以上が経ち、“ロボット審判”は確実に浸透している。それでも、1982年の中日優勝時にMVPに輝くなど3球団で名捕手として活躍した野球評論家・中尾孝義氏は「ない方がいいです。僕は賛成しない」と複雑な表情を浮かべる。キャッチャーのプライドが懸か