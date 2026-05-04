ロバーツ監督は「周囲を教育しようとしているのだと思います」ドジャース・大谷翔平投手は今季、開幕から二刀流でプレー。特にピッチャーとしての躍動が凄まじく、5試合に投げて防御率0.60、WHIP0.87、被打率.160をマークしている。2日（日本時間3日）の敵地カージナルス戦では、相手放送局でも大谷の起用法が話題に。サイ・ヤング賞への期待感ものぞかせた。大谷はこの日の試合に「1番・指名打者」で出場するも、4打数ノーヒ