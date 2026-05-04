試合後、ロバーツ監督が取材対応【MLB】ドジャース 4ー1 カージナルス（日本時間4日・セントルイス）ドジャースの大谷翔平投手は3日（日本時間4日）、敵地で行われたカージナルス戦に「1番・指名打者」で先発出場。3打数無安打2四死球と4試合連続で無安打に終わった。試合後、デーブ・ロバーツ監督は「彼が不満をためていることを理解している」と大谷の気持ちに寄り添った。4-1で快勝し連敗は4でストップ。ただ、チームの顔で