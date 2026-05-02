マルチ本塁打はメジャー移籍後初【MLB】ツインズ ー Bジェイズ（日本時間2日・ミネソタ）ブルージェイズ・岡本和真内野手が1日（日本時間2日）、敵地でのツインズ戦に「4番・三塁」で先発出場。メジャーでは初となる1試合2本塁打の大活躍を見せた。4打数2安打3打点で勝利に貢献。試合後、ヒーローインタビューに呼ばれると、敵地にもかかわらず異例の“対応”があった。2-2の4回無死、ウッズリチャードソンのスライダーを振り