2026年4月10日より全国公開された『炎上』は、『WE ARE LITTLE ZOMBIES』を手がけた長久允監督のオリジナル脚本作品。公開前に試写で観た本作の感想を紹介(以下、ネタバレを含みます)。【写真】三ツ葉(アオイヤマダ)と出会った樹理恵(森七菜)は彼女の影響で援助交際を始める映画『炎上』で主演を務めた森七菜さん【ストーリー】小林樹理恵(森七菜)は、あるカルト宗教の信者の家の子として、妹(新津ちせ)と共に厳しく教育され育つ。