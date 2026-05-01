お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が４月30日までにオフィシャルブログを更新。９歳の次男・誠八くんを個別指導塾の体験に送り出したことを明かした。 28日、「塾！？★」と題してブログを更新した小原は、「髪をふりみだしながら遊んでおります 誠希千は練習しております」と11歳の長男・誠希千くんと６歳の長女・こうめちゃんの公園での様子を公開。 続けて「誠八は？ 本日、お試し体験 塾に送っていきました！」と報告。