小原正子、宿題でもめる９歳次男が塾体験…母の本音と決意明かす
お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が４月30日までにオフィシャルブログを更新。９歳の次男・誠八くんを個別指導塾の体験に送り出したことを明かした。
28日、「塾！？★」と題してブログを更新した小原は、「髪をふりみだしながら遊んでおります 誠希千は練習しております」と11歳の長男・誠希千くんと６歳の長女・こうめちゃんの公園での様子を公開。
続けて「誠八は？ 本日、お試し体験 塾に送っていきました！」と報告。算数の宿題に時間がかかることや間違いを指摘しても聞き入れない場面があることを明かし、「もめたくないから 学校の算数だけ個別指導塾でみてもらうわと母 決断」と塾に通わせることを決めた経緯を説明。
「本人はまさか母がそこまでするとは思ってなかったようです」と次男の反応を明かしつつ、「さくさくと 予約などすすめました」とコメント。
さらに「高学年になりどんどん難しくなると思うので今が大切やなと」とつづり、「いい決断な気がしています」と前向きな思いを明かした。
この投稿にファンから「素晴らしいこと！！！」「遊びたい八くんは、多分膨れっ面で出かけたかもしれませんが、ご安心有れ、帰って来た時は、きっとニコニコ顔の八ちゃんスマイルが 見られると思いますよ」「プロに任せた方が良いかもしれませんね！」「がんばれ、はっちゃん！」「何かのきっかけで苦手意識を克服してくれるといいですね!!」などの声が寄せられている。
28日、「塾！？★」と題してブログを更新した小原は、「髪をふりみだしながら遊んでおります 誠希千は練習しております」と11歳の長男・誠希千くんと６歳の長女・こうめちゃんの公園での様子を公開。
続けて「誠八は？ 本日、お試し体験 塾に送っていきました！」と報告。算数の宿題に時間がかかることや間違いを指摘しても聞き入れない場面があることを明かし、「もめたくないから 学校の算数だけ個別指導塾でみてもらうわと母 決断」と塾に通わせることを決めた経緯を説明。
さらに「高学年になりどんどん難しくなると思うので今が大切やなと」とつづり、「いい決断な気がしています」と前向きな思いを明かした。
この投稿にファンから「素晴らしいこと！！！」「遊びたい八くんは、多分膨れっ面で出かけたかもしれませんが、ご安心有れ、帰って来た時は、きっとニコニコ顔の八ちゃんスマイルが 見られると思いますよ」「プロに任せた方が良いかもしれませんね！」「がんばれ、はっちゃん！」「何かのきっかけで苦手意識を克服してくれるといいですね!!」などの声が寄せられている。