高騰が止まらないペットボトルの緑茶飲料。この3月にはコカ・コーラボトラーズジャパンの「綾鷹650ml PETボトル」の税抜き希望小売価格が220円となった庶民の味方「お茶」がすごい勢いで値上がりをしている。その背景には世界的抹茶ブームが関係しているという。いったいどういうこと？その実情を調査してみた！＊＊＊【値上がりの影響は空前の抹茶ブーム!?】ペットボトルの緑茶飲料の値上がりが止まらない。コカ・コー