大阪市立東洋陶磁美術館では、当館が所蔵する東洋陶磁の名品を紹介する「1分ショート動画」の公開を開始した。館蔵品の魅力を短い時間で感じていただくことを目的に制作したもの。本動画は、約50秒の作品紹介と約10秒のAI映像で構成されている。作品の形や装飾、見どころを紹介した後、器に描かれたモチーフが動き出すなど、作品の世界観を広げる映像表現を取り入れている。例えば、花器の周囲の季節が移ろう映像や、壺に描かれた