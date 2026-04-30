5月10日の「母の日」を前に、那賀町でプレゼント用のシャクヤクの出荷がピークを迎えています。那賀町の相生地区は、西日本有数のシャクヤクの産地で、28戸の農家が栽培しています。洋品種の「ルーズベルト」や「ポーラフェイ」など20種類以上が栽培されていて、「母の日」のプレゼント用として、今、出荷の最盛期を迎えています。那賀町簗ノ上の湯浅靖治さんの約11アールの畑でも、5月10日の「母の日」に