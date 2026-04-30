青空や白い壁などを見たとき、視界に黒いごみのようなもの、アメーバ状のものが見えることはありませんか。視界に黒い点や糸くずのような影が見える場合、「飛蚊症（ひぶんしょう）」の可能性があります。中には加齢に伴い、影が見えるようになった人もいるようですが、この場合、どのような病気の原因が考えられるのでしょうか。眼科を受診する目安について、いわみ眼科（兵庫県芦屋市）理事長で眼科医の岩見久司さんに聞きまし