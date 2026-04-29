6回2失点で規定投球回に到達、防御率0.60はメジャー1位【MLB】マーリンズ 2ー1 ドジャース（日本時間29日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、本拠地・マーリンズ戦で今季初黒星を喫した。6回9奪三振5安打2失点と好投したものの、打線の援護に恵まれず。試合後は自身の投球への反省を連発した。3者凡退に抑えたのは3回の1イニングだけ。毎回のように走者を背負う苦しい投球となった。2回は死球、