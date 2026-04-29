名捕手2人が語るパ捕手評価の視点パーソル パ・リーグTV公式YouTubeチャンネル「月曜日もパテレ行き」に27日、谷繁元信氏と里崎智也氏が出演した。視聴者から「お2人がパ・リーグで一番いいと思うキャッチャーは誰ですか」との質問が寄せられ、パ・リーグの捕手について激論を交わした。2人はしばし悩む様子を見せた後、それぞれの評価を示した。里崎氏は「安心感の若月（健矢）」と回答し、現状について「全然評価されてない