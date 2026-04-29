今季5度目の先発登板【MLB】ドジャース ー マーリンズ（日本時間29日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、本拠地・マーリンズ戦に今季3勝目をかけて先発マウンドに上がった。初回は2つの三振を奪うなど無失点の立ち上がり。一方でファンはある“仕草”に不安の声を寄せている。大谷は先頭のマーシーを5球で三振に仕留めた。続くストワーズも4球目のスプリットで見逃し三振に打ち取った。その時だ