今季5度目の先発登板

【MLB】ドジャース ー マーリンズ（日本時間29日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、本拠地・マーリンズ戦に今季3勝目をかけて先発マウンドに上がった。初回は2つの三振を奪うなど無失点の立ち上がり。一方でファンはある“仕草”に不安の声を寄せている。

大谷は先頭のマーシーを5球で三振に仕留めた。続くストワーズも4球目のスプリットで見逃し三振に打ち取った。その時だった。大谷はセンター後方に振り向くと、首のあたりを抑えて顔をしかめた。あまり見ない行動だった。

その後、ロペスに三塁線を破られる二塁打を浴びてピンチを背負った。最後はエドワーズを左飛で無失点にしたが、やはりファンは大谷の首を抑える仕草に注目した。「大谷の表情が気になるんだけど、首に違和感でも？」「大谷さん首いたそう」「首どうした？」「大谷さん、首気になる？ 大丈夫？」「首張っちゃった？」などとコメントが寄せられた。

大谷はこの日、打者としての出場はなく投手に専念する。試合前までの時点で4試合に投げ、2勝0敗、防御率0.38をマークしている。（Full-Count編集部）