マーリンズ戦に先発【MLB】ドジャース ー マーリンズ（日本時間29日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、本拠地でのマーリンズ戦に先発する。2024年までドジャースでコーチを務めたマーリンズのクレイトン・マッカラー監督は、「彼を打ち負かさなければいけない」と意気込んだ。大谷は今季3勝目をかけて先発マウンドに上がる。指名打者としては出場せず、今季2度目の投手専念となる。マッカラ