打撃好調の25歳を「1番・指名打者」で起用【MLB】ドジャース ー マーリンズ（日本時間29日・ロサンゼルス）ドジャース打線の“先頭”に記された選手にファンが騒然となった。ドジャースは28日（日本時間29日）、本拠地でマーリンズと対戦。大谷翔平投手は今季2度目の投手専念となるため、打者としての起用は見送りに。この日、「1番・指名打者」で起用された選手に「マジか」「思い切ったな」と驚くファンが見受けられた。大谷