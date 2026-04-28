WBOフライ級タイトル、5度の防衛に成功したチャンピオン、アンソニー・オラスクアガは言った。「5月2日のナオヤ・イノウエ戦は控え室に一緒に入って、ジュントをサポートする。僕もそうしてもらっているから」【写真】オラスクアガと練習する中谷潤人オラスクアガが日本のリングに初めて上がったのは、2023年4月8日のことだ。WBA/WBCライトフライ級王者だった寺地拳四朗に挑戦し、第9ラウンドTKOで敗れた。もっとも、オラスクアガ