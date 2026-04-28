Art Gallery M84は、2026年6月8日(月)より写真展『アートの競演 2026夕凪(ゆうなぎ)』を開催する。今回の作品展は、Art Gallery M84で第169回目の展示として実施する一般公募展だ。■写真の価値を高めたい前回お知り合いの方が出展されている訳でもないのに興味があったからと来場されたお客様「普通の写真を飾ろうと思うとリアルな情報が多すぎてうるさいので、長く飾っておけないが、どんな風にしているかと思って来てみましたが