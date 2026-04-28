5回5安打4失点で3勝目はならなかった【MLB】ドジャース ー マーリンズ（日本時間28日・ロサンゼルス）ドジャースの山本由伸投手は27日（日本時間28日）、本拠地でのマーリンズ戦に先発したが、5回に逆転3ランを浴びた。4四球を与える“らしくない”投球に、ファンは「どうした」などと心配していたが、悪い予感が的中してしまった。山本は初回先頭を四球で出したものの、続くストワーズを二ゴロ併殺打に。2回は3者凡退に抑えた