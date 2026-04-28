5回5安打4失点で3勝目はならなかった

【MLB】ドジャース ー マーリンズ（日本時間28日・ロサンゼルス）

ドジャースの山本由伸投手は27日（日本時間28日）、本拠地でのマーリンズ戦に先発したが、5回に逆転3ランを浴びた。4四球を与える“らしくない”投球に、ファンは「どうした」などと心配していたが、悪い予感が的中してしまった。

山本は初回先頭を四球で出したものの、続くストワーズを二ゴロ併殺打に。2回は3者凡退に抑えた。3回は2死から連打で招いた二、三塁のピンチではストワーズを中飛。4回1死満塁では遊撃キム・ヘソンの失策の間に失点したが、続くサノヤを遊ゴロに打ち取っった。

2-1でリードした5回は先頭打者のマーシーを歩かせるなど、2四球を与えて2死一、二塁のピンチを招くと、ヒックスに右翼ポール際へ6号3ランを運ばれた。本塁打の直前には打球が右足に当たるアクシデントもあった。2試合ぶりの被弾に本拠地は沈黙に包まれ、山本はこの回で降板。5回5安打、3失点、4奪三振で4四球という内容だった。

制球力が武器の山本が、四球に苦しめられた内容にファンも心配していた。SNS上には「どうしたんだろう」「空振り率低い？」「珍しく制球が」「変化球が真ん中に」「珍しいね」「四球、四球、ホームランって」「QSできないとは」「調子悪い」「大丈夫かな……」といったコメントが並んでいた。（Full-Count編集部）