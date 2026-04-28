YOSHIKIさんが大谷を称賛【MLB】ドジャース ー マーリンズ（日本時間28日・ロサンゼルス）ロックバンド「X JAPAN」のリーダー・YOSHIKIさんは27日（日本時間28日）、ドジャースタジアムで行わるドジャースとマーリンズの試合前に、米国国歌を演奏する。試合前、報道陣の取材に対応。大谷翔平投手について聞かれると「スーパースター。元気をもらっています」と話し、メジャーでの活躍を称えた。音楽とスポーツ、ジャンルは違え