マッカラー監督が大谷について言及【MLB】ドジャース ー マーリンズ（日本時間28日・ロサンゼルス）マーリンズのクレイトン・マッカラー監督は、27日（日本時間28日）の敵地でのドジャース戦前に、コーチとして活躍を見守ってきた大谷翔平投手との再会について「ショウヘイは忙しい男だよ。去年会ってから、あまり連絡をとれていない」と明かした。マッカラー監督は、ドジャースのコーチだった2024年、この年から加入した大谷