ジャイアンツ→レッドソックス→ドジャースと移籍また猛打を発揮した。ドジャース傘下3Aオクラホマシティのジェームズ・ティブス3世外野手が26日（日本時間27日）、マリナーズ傘下タコマ戦に「4番・一塁」で先発出場。マイナー最多となる11号を放った。LAファンからは早期昇格を望む声が殺到している。2-3で迎えた4回、右腕ローレンスが投じた低めのスイーパーを完璧に振り抜いた。右翼席へ飛距離372フィート（約113メートル）