3回途中3安打3失点で4敗目、今季いまだ白星なし【MLB】ロッキーズ 3ー0 メッツ（日本時間27日・ニューヨーク）メッツの千賀滉大投手が26日（日本時間27日）、本拠地で行われたロッキーズ戦に先発も、2回2/3を3安打3失点で降板し、4敗目を喫した。今季5試合計20イニングを投げて21失点（自責20）を喫し、防御率9.00。いまだ白星がない右腕に、地元メディアも辛辣だった。地元放送局「SNY Mets」は「メッツのコウダイ・センガは3