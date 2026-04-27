12試合ぶりの6号ソロなど今季初の1試合3安打で勝利に貢献【MLB】ドジャース 6ー0 カブス（日本時間27日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手の“美しい後ろ姿”が話題となっている。26日（日本時間27日）、本拠地でのカブス戦に勝利した後、球団公式SNSが「Photo of the Game presented by Daiso」として1枚の写真を公開した。あまりに絵になる姿に、米国のファンも「オーラがすごい」と称賛の声を寄せている。この日の大