0-0の延長10回、無死二塁から古賀悠が打席に入ったが…■西武 3ー0 楽天（26日・楽天モバイル最強パーク）26日に楽天モバイルパークで行われた楽天-西武戦に、まさかの“珍客”が乱入した。延長10回の緊迫した場面で、球場を和ませ、かつ流れを変えたかもしれない存在。「今後も含めて今年一番の珍事になりそうな予感」「現地で見てたけどおもろかった笑」などと話題を呼んでいる。0-0の延長10回2死二塁で打席には西武・古賀悠