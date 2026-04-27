7回の第4打席に左翼席へ12試合60打席ぶりとなる6号ソロ【MLB】ドジャース 6ー0 カブス（日本時間27日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手が26日（日本時間27日）、本拠地で行われたカブス戦の第4打席に6号ソロを放った。カブス側放送局はその瞬間、13秒間の沈黙。逆方向弾に“お手上げ”の様子だった。大谷は5-0の7回無死から、左腕ミルナーのシンカーを打球速度109.8マイル（約176.7キロ）、飛距離382フィート（約116.4