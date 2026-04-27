5-0の7回無死から逆方向へ12試合ぶりの一発を放ち決めポーズ【MLB】ドジャース ー カブス（日本時間27日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手が26日（日本時間27日）、本拠地で行われたカブス戦で、7回の第4打席に12試合60打席ぶりの6号ソロを放った。これでメジャー通算300本塁打まであと14本、日米通算350本塁打（NPB48本）まであと16本とした。「1番・指名打者」で先発出場。今永昇太投手と対決し、四球、右前打、右翼線